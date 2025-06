Bilder einer Kamera entlarven Einbrecher - Festnahme in Steglitz

Nr. 1682

Durch die Aufzeichnung einer installierten Kamera wurde eine Mieterin am gestrigen Nachmittag auf einen mutmaßlichen Wohnungseinbruch in ihrer Steglitzer Wohnung aufmerksam. Gegen 14.40 Uhr erkannte sie über die Live-Übertragung zwei Männer, die sich unberechtigt Zutritt zu ihrer Wohnung in der Bergstraße verschafft hatten. Die Frau reagierte sofort und setzte über den Notruf die Polizei in Kenntnis. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 45 trafen nur wenige Minuten später am Einsatzort ein und nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 42 und 48 Jahren noch in der Wohnung fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten bei dem 42-Jährigen ein Messer. Beide Festgenommenen wurden einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt. Sie sollen im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.