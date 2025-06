Haftbefehl nach Fahrraddiebstahl

Nr. 1667

Zivilfahnder nahmen gestern Nachmittag in Mitte einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest. Gegen 17:20 Uhr bemerkten die Kräfte den Mann in der Voßstraße Ecke Gertrud-Kolmar-Straße, als dieser ein Fahrradschloss mit einer Zange durchtrennte und mit dem Fahrrad wegwollte. Als sich die Kräfte als Polizisten zu erkennen gaben, ließ er das Fahrrad los und flüchtete zu Fuß. Die Fahnder folgten dem Tatverdächtigen und nahmen ihn an der Straße An der Kolonnade fest. Der 20-Jährige, der eine gefälschte Identitätskarte mit sich führte und sich offenbar unerlaubt in Deutschland aufhält, wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und für das zuständige Abschnittskommissariat eingeliefert. Die bei ihm gefundene Zange wurde von Polizeikräften beschlagnahmt. Der 20-Jährige wurde heute einem Ermittlungsgericht vorgeführt, erhielt einen Haftbefehl und wird dann der Justiz übergeben.