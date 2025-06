Gefährliche Körperverletzung in Öffentlichkeit

Nr. 1666

Gestern Abend alarmierte ein Zeuge Einsatzkräfte der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Spandau. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenangaben soll ein 40-Jähriger gegen 21 Uhr von einem 41-jährigen Mann, der sich in Begleitung eines 25-Jährigen befand, im Münsinger Park attackiert worden sein. Der 40-Jährige lag auf einer Grünfläche des Parks, als sich der 41-Jährige unvermittelt auf ihn gesetzt und mit Fäusten auf Gesicht, Kopf und Oberkörper eingeschlagen haben soll. Anschließend soll der Angreifer aufgestanden sein und dem am Boden Liegenden auf den Kopf getreten haben. Danach entfernte sich der 41-Jährige mit seinem Bekannten in Richtung eines Einkaufzentrums. Der 40-Jährige erlitt eine Gesichts- sowie Rippenverletzung und es fehlten ihm nach dem Angriff mehrere Zähne. Er wurde von alarmierten Rettungskräften für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeikräfte konnten den 41-Jährigen mit seinem Begleiter kurz darauf auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums antreffen. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Als er für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, klagte er über Unwohlsein und wurde daraufhin ebenfalls in eine Klinik gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließ sich der 41-Jährige aus dem Krankenhaus und entfernte sich. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.