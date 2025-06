Zusammenstoß zwischen Rettungswagen und Porsche – vier Verletzte

Nr. 1664

In der vergangenen Nacht kam es in Tiergarten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Porsche. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-Jähriger kurz vor Mitternacht mit einem Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten die Potsdamer Straße in Richtung Potsdamer Platz. Nach Angaben von Passanten soll der Fahrer des Rettungswagens an der Kreuzung die Geschwindigkeit des Rettungswagens verringert haben und dann bei Rot mit eigeschalteten Sondersignalen in die Kreuzung eingefahren sein. Während Fahrzeugführende, die von rechts kamen und im Reichpietschufer in Richtung Klingelhöferstraße unterwegs waren, angehalten hatten, fuhr ein 21-Jähriger mit einem Porsche bei Grün in die Kreuzung ein. Dort kam es dann zwischen beiden Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß. In der Folge prallte der Porsche gegen einen Ampelmast. Während der Porsche-Fahrer zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, lehnte sein gleichaltriger Beifahrer eine Behandlung am Ort ab. Der Rettungswagenfahrer erlitt ebenso wie sein 45 Jahre alter Kollege leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach den Behandlungen wieder verlassen konnten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und wurden abgeschleppt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.