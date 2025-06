Durch Messerangriff verletzt

Nr. 1663

Gestern Abend erlitt ein Mann in Altglienicke eine erhebliche Verletzung durch einen Messerangriff. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 49-Jähriger und ein 30-Jähriger gegen 18:30 Uhr in einer Unterkunft im Quittenweg in einen Streit geraten sein, der im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Der 49-Jährige soll in der Folge den 30-Jährigen mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Als die 35-Jährige Frau des jüngeren Mannes versuchte dazwischen zu gehen, soll sie ebenfalls von dem 49-Jährigen mit dem Messer verletzt worden sein. Anschließend floh der 49-Jährige in Richtung Blindschleichengang. Der 30-Jährige erlitt eine Stichverletzung im Rücken und wurde für eine stationäre Behandlung von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau, die eine Verletzung am Unterarm erlitten hatte, wurde ebenfalls für eine Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.