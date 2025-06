Lebensgefahr nach Angriff mit Messer

Nr. 1662

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein Mann in der vergangenen Nacht in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Passant kurz nach 1 Uhr Polizei- und Rettungskräfte in die Görlitzer Straße, nachdem er einen Mann blutüberströmt am Boden liegend vorgefunden hatte. Die Verletzungen sollen von einem Angriff mit einem Messer stammen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort notoperiert und wird auf der Intensivstation weiter behandelt. Die Identität des Mannes ist bisher nicht bekannt. Hierzu und zu dem Geschehen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) die Ermittlungen übernommen.