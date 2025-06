Mann mit Messer verletzt

Nr. 1661

Gestern Abend ist ein Mann in Weißensee mit einem Messer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verließ der 23-Jährige gegen 21:25 Uhr in Begleitung einer 32-Jährigen ein Mehrfamilienhaus in der Jacobsohnstraße, um in Richtung Frieda-Seidlitz-Straße zu gehen. Kurz darauf traten zwei unbekannte Männer an ihn heran und bedrohten ihn zunächst mit einem Schlagstock. In dem folgenden Streitgespräch griff einer der beiden unbekannten Männer den 23-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn am Bauch. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen hat, dauern an.