Ermittlungen nach Beleidigungen mit fremdenfeindlichen Hintergrund und Angriffen

Nr. 1660

Gestern am frühen Nachmittag wurden Polizeikräfte nach Marzahn alarmiert, nachdem eine Frau zwei andere Frauen fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen beschimpfte die Unbekannte gegen 14:15 Uhr in der Mehrower Allee zunächst eine 24-Jährige, die ein Hidschab trug und in Begleitung einer 22 Jahre alten Bekannten sowie einem 27-jährigen Bekannten war, fremdenfeindlich. In der Folge kam es zwischen der Unbekannten und der Beschimpften zu einem Streitgespräch, in deren Verlauf die Frau der 24-Jährigen ins Gesicht spuckte und ihr mit einem Schuh ins Gesicht schlug. Die Angegriffene wollte dann das Geschehen mit dem Handy filmen, woraufhin die Tatverdächtige die Tasche der Frau an sich nahm und diese wiederholt auf den Boden warf. Die Begleiterin und der Begleiter versuchten daraufhin zwischen beiden Frauen zu schlichten, woraufhin die 22-Jährige von der Frau ebenfalls fremdenfeindlich beleidigt wurde. Anschließend versuchte die Frau, der 22-Jährigen mehrfach mit dem Schuh ins Gesicht zu schlagen. Diese konnte den Schlägen ausweichen und wurde nicht getroffen. Anschließend flüchtete die unbekannte Frau. Die leichten Gesichtsverletzungen der 24-Jährigen mussten nicht behandelt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernahm die Ermittlungen.