Autofahrerin fährt Radfahrerin an – Lebensgefahr

Nr. 1659

Gestern Vormittag ist eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall in Zehlendorf mit lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 74-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen die Sundgauer Straße in Richtung Clayallee. An der Einmündung Sundgauer Straße Ecke Clayallee fuhr sie die 87-jährige, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin an, die von links kam und auf dem Radweg der Clayallee in Richtung Saargemünder Straße unterwegs war. In der Folge stürzte die 87-Jährige und erlitt multiple Verletzungen, unter anderem eine erhebliche Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und musste ebenfalls zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Während der Versorgung der Verletzten und Unfallaufnahme war die Sundgauer Straße ab Lützelsteiner Weg in Richtung Clayallee und die Clayallee zwischen Sundgauer Straße und Leichhardtstraße von circa 11:10 bis 15:20 Uhr gesperrt. Die BVG-Buslinien 115, 285 und 623 waren betroffen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.