Radfahrerin überrollt

Nr. 1658

Heute Vormittag erlitt eine Radfahrerin im Ortsteil Falkenhagener Feld bei einem Verkehrsunfall erhebliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 53-Jähriger mit einem Pkw gegen 10:45 Uhr aus einer Tiefgarage in der Wasserwerkstraße auf den Grundstücksausfahrtsweg. Dabei soll er die 59-jährige Radfahrerin angefahren und sie anschließend überrollt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit Verletzungen am Oberkörper und an einem Arm zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.