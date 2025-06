Beleidigungen und versuchter Angriff mit antisemitischem Hintergrund

Nr. 1656

Gestern Abend kam es zu mehreren Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit einem Lokal in Neukölln. Gegen 20:35 Uhr soll eine 18-Jährige den Inhaber des Lokals in der Emser Straße antisemitisch beleidigt und sich anschließend in Richtung Karl-Marx-Straße entfernt haben. Gegen 21:10 Uhr erschien die junge Frau erneut am Lokal. Alarmierte Einsatzkräfte stellten ihre Personalien fest. Sie gab an, die antisemitische Äußerung nicht gegenüber dem Lokalbetreiber, sondern im Rahmen eines privaten Telefongesprächs getätigt zu haben. Gegen 22:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert, nachdem der 14-jährige Bruder der jungen Frau zunächst Gäste des Lokals angepöbelt und kurz darauf einen Pflasterstein in Richtung des Außenbereichs des Lokals geworfen haben soll. Er traf eine Litfaßsäule, niemand wurde verletzt. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien des Jugendlichen fest und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit dem Vater des 14-Jährigen in die Obhut seiner Schwester. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.