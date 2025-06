Mann durch Messerstich verletzt

Nr. 1655

Heute früh wurde in Charlottenburg-Nord ein Mann durch einen Messerstich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 51-Jährige gegen 6:40 Uhr mit seinem Hund im Volkspark Jungfernheide unterwegs. Er gab an, dem Hund Kommandos in ukrainischer Sprache gegeben zu haben und daraufhin von zwei Unbekannten nach seiner Nationalität befragt worden zu sein. Als er geantwortet habe, Ukrainer zu sein, soll ihm einer der beiden Unbekannten ein Messer in den Bauch gestoßen haben. Anschließend soll das Duo in Richtung Heckerdamm geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 51-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.