Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1654

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Vormittag in Wilhelmstadt ereignete, erlitt die Fahrerin eines Motorrads lebensgefährliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen war die 39-Jährige gegen 10 Uhr mit einem Motorrad auf der Heerstraße in Richtung Freybrücke auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Bei einem Überholversuch kollidierte die 39-Jährige mit dem Pkw einer 55-Jährigen, die verkehrsbedingt auf der linken Spur wartete. Die Motorradfahrerin wurde durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie erlitt neben inneren Verletzungen auch einen Beckenbruch. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 55-jährige Fahrerin des Pkw stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde von den Rettungskräften ambulant am Ort versorgt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).