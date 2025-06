Toter Mann in Arztpraxis – 8. Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1653

Polizeieinsatzkräfte wurden gestern Nachmittag zu einer Arztpraxis in Wedding gerufen. In der Praxis in der Genter Straße fanden sie gegen 15:45 Uhr den 76-jährigen Inhaber leblos vor. Er verstarb trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte noch am Ort. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts, weswegen die 8. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen haben.