Allgemeinverfügung anlässlich des ersten nationalen Veteranentages – Einschränkungen im Berliner Regierungsviertel

Nr. 1652

Anlässlich des in Mitte stattfindenden ersten nationalen Veteranentages wird es zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen. Betroffen sind am Sonntag, den 15. Juni 2025, in der Zeit von 11 bis 21 Uhr Teile des Regierungsviertels, unter anderem folgende Bereiche: Platz des 18. März, Friedrich-Ebert-Platz, Jakob-Kaiser-Haus, Deutscher Bundestag, Platz der Republik, Paul-Löbe-Haus, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Auch das Befahren der Spree zwischen dem Jakob-Mierscheid-Steg und der Marschallbrücke wird im angegebenen Zeitraum nicht mehr möglich sein.

So Sie die Möglichkeit haben, empfehlen wir, die betroffenen Straßenzüge weiträumig zu umfahren.

Um als berechtigte Person die abgesperrten Bereiche reibungslos betreten zu können, führen Sie bitte Ihr Personaldokument und Ihren Dienst- oder Betriebsausweis als Legitimation bei sich.

Die Nutzung des Gemeingebrauchs öffentlicher Flächen für öffentliche Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel ist in den fest definierten Bereichen nicht gestattet.

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen (auch solchen mit Sonder- und Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO), Fahrrädern, motorisierten Zweirädern, allen Arten von elektrobetriebenen Fahrzeugen oder mobilen Behältnissen (insbesondere Kleidercontainer, Müllbehälter, etc.) ist in diesen Bereich und den festgeschriebenen Zeiten untersagt.

Bereits dort abgestellte Gegenstände im Sinne des vorstehenden Satzes sind in den genannten Zeiträumen vom Gemeingebrauch öffentlicher Flächen der bezeichneten Bereiche zu entfernen.

Die Allgemeinverfügung und den Lageplan, der die räumliche Ausdehnung zeigt, entnehmen Sie bitte den beigefügten Dateien.