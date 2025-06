Autofahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 1650

Gestern Abend verletzte ein Autofahrer im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57–Jähriger gegen 17:50 Uhr mit einem Ford die Pablo-Picasso-Straße in Richtung Gehrenseestraße. An der Einmündung Gehrenseestraße Ecke Pablo-Picasso-Straße bog er links ab, wo die 41-jährige Fußgängerin auf der Gehrenseestraße von rechts aus die Straße überquert haben soll. Hier fuhr der Autofahrer die Fußgängerin an. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernimmt die weiteren Ermittlungen.