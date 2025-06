Schüsse am Mehringplatz – Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1645

Insgesamt mehr als 140 Einsatzkräfte der Polizei Berlin vollstreckten heute früh unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt vier Wohnanschriften in den Ortsteilen Kreuzberg, Neukölln und Gropiusstadt.

Hintergrund der Maßnahmen sind laufende Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personengruppen am Abend des 1. Mai 2025 am Mehringplatz. Im Rahmen dieser wurden gegen 20 Uhr mehrere Schüsse aus einem Pkw auf Personen abgegeben. Ein 19-Jähriger erlitt dabei eine Durchschusswunde am Bein, zudem ein 21-Jähriger eine Stichverletzung im Bereich des Oberschenkels. Beide Geschädigte mussten stationär behandelt werden.

Bei den drei Beschuldigten im Alter von 48, 27 und 22 Jahren wurden umfangreiche Beweismittel wie mutmaßliche Tatkleidung, Mobiltelefone, eine PTB-Waffe sowie mutmaßliches Kokain beschlagnahmt. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, dauern an.

Erstmeldung Nr. 1176 vom 15. Mai 2025: Schüsse am Mehringplatz – Polizei bittet um Mithilfe

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025, gegen 20 Uhr kam es am Mehringplatz in Kreuzberg zu Schussabgaben und körperlichen Angriffen, wobei mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Vorausgegangen waren vermutlich Streitigkeiten auf dem Mehringplatz. Unmittelbar darauf sollen mehrere Fahrzeuge auf den Platz gefahren sein und es kam zu mehreren Schussabgaben sowie zu körperlichen Angriffen auf mehrere Personen. Mehrere Personen flüchteten anschließend zu Fuß und in Fahrzeugen in unterschiedliche, teils unbekannte Richtungen. Eine beteiligte Person flüchtete entlang der Friedrichstraße bis etwa zur Kreuzung Friedrichstraße/Hedemannstraße und wurde dabei von mindestens einem Fahrzeug verfolgt.