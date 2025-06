Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Nr. 1644

Gestern Nachmittag nahmen Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 28 im Ortsteil Tiergarten einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest. Die Fahnder beobachteten den 47-Jährigen gegen 17 Uhr in der Potsdamer Straße, als er sich in einem Fahrradparkhaus an einem angeschlossenen Elektrofahrrad zu schaffen machte. Die Beamten nahmen den Mann auf frischer Tat fest. Davor hatte der mutmaßliche Dieb, der bereits polizeibekannt ist, nach eigenen Angaben ein Rennrad im Bereich des Kurfürstendamms entwendet, mit dem er sich zum Tatort begeben hatte. Beide Fahrräder wurden sichergestellt. Der Polizeiabschnitt 28 übernimmt die weitere Bearbeitung und prüft derzeit, ob der Festgenommene zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird.