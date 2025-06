Jugendlicher von drei weiteren Jugendlichen angegriffen und verletzt

Nr. 1643

Drei Jugendliche sollen gestern Nachmittag in Marzahn einen Jugendlichen angegriffen haben. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 14-Jähriger in Begleitung seiner beiden Freunde gegen 16:40 Uhr den anderen 14-Jährigen in einem Park in der Senftenberger Straße gewürgt und ins Gesicht geschlagen haben. Dabei soll der Angreifer ein Feuerzeug in der Hand gehalten und mit der Faust zugeschlagen haben. Ebenso habe der Tatverdächtige ein Messer mit sich geführt und dieses gegenüber den Angegriffenen auch erwähnt. Der Vorfall solle im Zusammenhang mit einer zuvor getätigten, vermeintlich abfälligen Äußerung durch den Verletzten stehen, die den Tatverdächtigen offenbar verärgert hatte. Der Verletzte erlitt einen Nasenbeinbruch sowie eine Platzwunde und Abschürfungen im Gesicht und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Da ein Tatverdächtiger namentlich bekannt war, suchten die Einsatzkräfte die Adresse der Eltern auf, die über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurden. Der Tatverdächtige selbst war nicht in der Wohnung. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).