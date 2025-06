Mann bei Raub verletzt

Nr. 1642

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Bohnsdorf bei einem Raub verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sollen vier bislang Unbekannte den 28-Jährigen gegen 1:25 Uhr auf dem Gehweg zwischen dem S-Bahnhof Grünbergallee und der Kreuzung Johannes-Tobei-Straße Ecke Paradiesstraße mit Pfefferspray besprüht und ihn mit Tritten zu Boden gebracht haben. Dabei sollen die Angreifer den Rucksack des 28-Jährigen entwendet haben, in dem sich persönliche Gegenstände und Bargeld befunden haben sollen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen mit Verletzungen am Kopf, an einem Bein und am Oberkörper in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.