Frau von Auto angefahren

Nr. 1641

Gestern Nachmittag kam es in Buckow zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger gegen 17:15 Uhr mit seinem Ford den Grauwackeweg in Richtung Sandsteinweg und wollte nach links in den Schlierbacher Weg abbiegen. Dabei fuhr er eine 73-jährige Fußgängerin an, die gerade die Fahrbahn des Schlierbacher Wegs in Richtung Marienfelder Chaussee überquerte. Die Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.