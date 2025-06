Frau instrumentalisiert Kinder zum Ladendiebstahl – Wer kennt die Unbekannte

Nr. 1640

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen zu mehreren bandenmäßigen Ladendiebstählen. Sie soll am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, kurz vor 19 Uhr, und am Montag, den 18. November 2024, gegen 18:20 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Tauentzienstraße 18 in Charlottenburg Kinder, die strafunmündig sind, zum Diebstahl von Waren instrumentalisiert haben.

circa 35 Jahre alt

circa 160 cm groß

dunkle Haare, Kopftuch

Wer kennt die abgebildete Frau?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das zuständige Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 25 in der Bismarckstraße 111 in 10625 Berlin-Charlottenburg unter der Telefonnummer (030) 4664-225600/610 oder per E-Mail an Dir2A25AK@polizei.berlin.de entgegen. Auch an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.