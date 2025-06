Sprengung einer Weltkriegsbombe

Nr. 1639

Heute Mittag wurde in Kladow eine 250 kg schwere Weltkriegsbombe britischer Herstellung gefunden. Gegen 12:20 Uhr informierte eine Försterin die Polizei über den in einem Waldstück in der Nähe des Breitehornwegs entdeckten Blindgänger. Da eine Entschärfung des Zünders am Ort nicht möglich ist, werden die Kriminaltechniker heute eine kontrollierte Sprengung der Weltkriegsbombe am Ort durchführen. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort errichtet. Insgesamt sind rund 90 Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Der Breitehornweg ist von den Evakuierungsmaßnahmen und der Sperrung betroffen. Im Sperrkreis liegen drei Kleingartenanlagen sowie eine therapeutische Hilfseinrichtung.