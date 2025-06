Brandstiftung in Innovationspark

Nr. 1638

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer Brandstiftung nach Köpenick alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 3 Uhr in der Köpenicker Straße in einem Technologieunternehmen im dortigen Innovationspark Wuhlheide gebrannt haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Da nach derzeitigem Ermittlungsstand eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen.