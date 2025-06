Schlafsack eines schlafenden Wohnungslosen brannte

Nr. 1637

In der vergangenen Nacht alarmierte ein Zeuge Polizei und Rettungskräfte nach Schöneberg. Er hatte gegen 23:15 Uhr bemerkt, dass der Schlafsack eines schlafenden Wohnungslosen in der Hauptstraße brannte. Der 53-Jährige erlitt Verbrennungen an einem Bein, die von den Rettungskräften zunächst am Ort versorgt wurden. Anschließend kam er zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Ort waren mehrere Personen anwesend, die jedoch widersprüchliche Angaben zur Entstehung des Brandes machten. Ein 40-Jähriger, der zunächst als Tatverdächtiger galt, wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.