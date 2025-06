Junge Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 1636

In der vergangenen Nacht kam es auf einem Spielplatz in Neukölln zu einer Auseinandersetzung. Gegen 23 Uhr kamen nach bisherigen Erkenntnissen an der Karl-Marx-Straße Ecke Weichselstraße zwei 18-Jährige zusammen, um vorangegangene Streitigkeiten zu klären. Es entstand eine körperliche Auseinandersetzung, bei der einer der beiden Kontrahenten Reizgas ins Gesicht seines Gegenübers gesprüht haben soll. Ein unbekannt gebliebener Begleiter des mutmaßlichen Angreifers soll den mittlerweile am Boden liegenden 18-Jährigen mit einem Schlagstock auf Kopf und Rücken geschlagen haben. Ein ebenfalls 18 Jahre alter Freund des Angegriffenen, der diesem zu Hilfe eilen wollte, gab an, ebenfalls mit dem Schlagstock traktiert worden zu sein. Ein weiterer unbekannt gebliebener Begleiter des Angreifers soll schließlich eine mutmaßliche Schreckschusswaffe gezogen und mehrfach in Richtung der Angegriffenen gezielt haben. Zudem soll er einen Molotowcocktail in ihre Richtung geworfen haben, ohne jedoch zu treffen. Die Tatverdächtigen sollen anschließend in Richtung Reuterstraße geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort nahm die Besatzung eines Streifenwagens seine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Einsatzkräfte stellten zudem den nicht umgesetzten Molotowcocktail sicher. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.