Nach Stichverletzung verstorben – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1634

Nach einer Auseinandersetzung in Gesundbrunnen erlag ein Mann gestern Abend im Krankenhaus seinen Verletzungen. Den ersten Ermittlungen zufolge gerieten gegen 20:25 Uhr am Vorplatz zum Bahnhof Gesundbrunnen, dem Hanne-Sobek-Platz, mehrere Personen in Streit. Im Laufe der rasch körperlich gewordenen Auseinandersetzung wurde ein 39-Jähriger mutmaßlich mit einem Messer am Hals verletzt. Ersteintreffende Polizeikräfte begannen am Ort umgehend mit der Reanimation des Verletzten, die von hinzualarmierten Rettungskräften auf dem Weg ins Krankenhaus fortgesetzt wurde. Dort verstarb der Mann später. Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung und den Hintergründen der Tat hat die 8. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin übernommen.