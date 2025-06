Jugendgruppe bedroht

Nr. 1632

In der vergangenen Nacht kam es in Gesundbrunnen zu einer Bedrohung. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren gegen 23:30 Uhr im Beisein von fünf weiteren Personen an der Wollankstraße aufgehalten haben. Zwei Unbekannte seien aus einem Hauseingang gekommen und hätten die beiden Jugendlichen mit einer Schusswaffe bedroht. Die Personengruppe flüchtete in der Folge in Richtung S-Bahnhof. Die Angreifer sollen die Gruppe zunächst verfolgt und dabei zwei Schüsse abgegeben haben. Die Gruppe flüchtete in einen Imbiss und trennte sich anschließend. Die Tatverdächtigen konnten von hinzualarmierten Einsatzkräften nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.