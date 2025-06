Zwei Mädchen bedroht und Helfer niedergeschlagen

Nr. 1631

Gestern Abend kam es in Mitte zu einer Bedrohung von zwei 14-jährigen weiblichen Jugendlichen und zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenangaben liefen die beiden 14-Jährigen gegen 21 Uhr auf dem Heimweg die Krausenstraße entlang, als sie aus einer 10 bis 15 Personen großen Gruppe, die sich in einer kleinen Grünanlage aufhielt, angesprochen wurden. Da sie die Rufe ignorierten, soll ihnen aus der Gruppe hinterhergerufen worden sein, dass man sie dann abstechen wolle. Eine männliche Person aus der Gruppe nahm dann die Verfolgung der beiden Mädchen auf, woraufhin die Jugendlichen in Richtung Axel-Springer-Straße rannten. Ein 36-jähriger Sicherheitsbeamter, der den Vorfall bemerkt hatte, forderte den Verfolger auf, dies zu unterlassen. Die männliche Person brach die Verfolgung der 14-Jährigen dann ab und schlug sowie trat auf den 36-Jährigen ein. Kurz darauf eilten weitere Teile der Gruppe aus der Grünanlage hinzu und schlugen sowie traten ebenfalls auf den Mann ein. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt Hautabschürfungen, mehrere Hämatome am Oberkörper und eine Kopfplatzwunde. Er wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt und wurden zu ihren Eltern gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.