Explosion an einem Café

Nr. 1630

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Explosion nach Neukölln alarmiert. Kurz nach 2 Uhr nahmen Zeugen einen lauten Knall an einem Café in der Schierker Straße wahr. In Folge dessen brannte die Eingangstür. Auch ein daneben befindliches Fenster wurde zerstört. Ein 24-jähriger Angestellter des Cafés löschte den Brand mit einem vorhandenen Feuerlöscher, bevor die alarmierten Kräfte der Feuerwehr am Ort eintrafen. Es wurde niemand verletzt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten das Motorrad des 61-jährigen Café-Inhabers und ein vor dem Lokal am Fahrbahnrand geparktes Auto. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei, Spezialisten vom Kriminaltechnischen Institut und das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte beim Landeskriminalamt, das mit den weiteren Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion betraut ist, übernahmen die Tatortarbeit. Im Zuge dieser blieb die Schierker Straße zwischen der Hermannstraße und der Altenbraker Straße bis etwa 10 Uhr für den Individualverkehr gesperrt.