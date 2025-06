Nr. 1629

Unbekannte haben das Bürgerbüro einer Partei in Lichtenrade beschmiert. Ein Mitarbeiter des Büros meldete gestern Nachmittag gegen 17 Uhr die Farbschmierereien an dem Büro in der Bahnhofstraße. Sie wurden mit roter Farbe auf der Fensterscheibe aufgebracht. Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.