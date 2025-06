Motorradfahrer und Sozia nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1628

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Marzahn sind ein Motorradfahrer und seine Sozia zu stationären Behandlungen in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 37-Jährige gegen 14:40 Uhr mit einem Mitsubishi den Blumberger Damm in Richtung Köpenicker Straße. Kurz vor der Kienbergstraße bog sie links in Richtung eines Parkplatzes einer Parkanlage ab, übersah offenbar den entgegenkommenden 35-jährigen Motorradfahrer mit seiner 22 Jahre alten Mitfahrerin und fuhr die beiden an. Durch die Kollision stürzten die beiden vom Motorrad auf die Fahrbahn. Der 35-Jährige erlitt Verletzungen am Rumpf und die Sozia eine Kopfverletzung. Sie wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt ebenfalls eine Kopfverletzung, die ambulant behandelt wurde. Der Blumberger Damm war in der Zeit von circa 15 bis 15:30 Uhr zwischen der Eisenacher Straße und Kienbergstraße gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.