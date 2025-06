Autoraub mit anschließendem Verkehrsunfall – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1627

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen zu einem schweren Raub. Am Mittwoch, den 29. Januar 2025, gegen 23:10 Uhr soll der Gesuchte gemeinsam mit einem bereits identifizierten mutmaßlichen Mittäter in der Malplaquetstraße in Wedding die Türen des privaten Pkw eines 35-Jährigen geöffnet und diesen unter Vorhalten eines gefährlichen Gegenstandes aus dem Fahrzeug gezerrt haben. Anschließend fuhren die Tatverdächtigen mit dem Auto davon und verursachten unweit des Tatorts einen Verkehrsunfall. Anschließend sollen die beiden zu Fuß geflüchtet sein.

circa 23 bis 27 Jahre alt

circa 170 bis 175 cm groß

sportlich schlanke Figur

kurze schwarze Haare

Basecap

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de entgegen. Auch an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.