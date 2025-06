Bürgerbüro einer Partei beschmiert

Nr. 1625

Heute Morgen stellte ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes eine Sachbeschädigung an einem Bürgerbüro in der Wrangelstraße in Kreuzberg fest. Dem Mitarbeiter war der Schriftzug, der mit roter Sprühfarbe aufgebracht worden war, gegen 10 Uhr aufgefallen. Unbekannte hatten die Fensterfront auf einer Fläche von 30 mal 180 Zentimetern beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.