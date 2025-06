Einbruch in Juweliergeschäft

Nr. 1623

Heute früh wurden Polizeikräfte des Abschnitts 18 zu einem Einbruch in den Ortsteil Gesundbrunnen gerufen. Ein Zeuge hatte gegen 3:40 Uhr an einem Juweliergeschäft in der Badstraße eine ausgelöste Alarmanlage gehört und die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich unbekannt gebliebene Personen gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft und Schmuck aus der Auslage entwendet. Die Ermittlungen zu dem Einbruch führt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).