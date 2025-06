Jugendliche nach Unfall im Krankenhaus aufgenommen

Nr. 1622

Nach einem Unfall in Mitte musste eine Jugendliche gestern Abend in ein Krankenhaus gebracht werden. Den bisherigen Erkenntnissen und Angaben einer Zeugin zufolge befand sich die 16-Jährige gegen 21 Uhr in der Friedrichstraße in Höhe der Claire-Waldoff-Straße zunächst auf der Mittelinsel. Dann soll die Fußgängerin unvermittelt über die Fahrbahn gerannt sein und wurde von dem Fahrer einer Straßenbahn der Linie 12, der mit dieser aus der Chausseestraße kam und in Richtung Reinhardtstraße unterwegs war, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung angefahren. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die am Kopf verletzte 16-Jährige nach einer Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der Straßenbahnverkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig unterbrochen. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.