Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Transporter und gefährlicher Körperverletzung

Nr. 1621

Gestern Mittag wurde ein Mann in Siemensstadt nach dem Verdacht eines versuchten Diebstahls aus einem Transporter und einer gefährlichen Körperverletzung festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte ein 53-Jähriger gegen 13 Uhr zu seinem Transporter, der auf einem Parkplatz in der Nonnendammallee geparkt war, zurück und stellte den 47-Jährigen in dem Fahrzeug fest, als dieser den Transporter durchsucht haben soll. Plötzlich soll der Tatverdächtige einen Schraubendreher in der Hand gehabt haben und damit den 53-Jährigen angegriffen sowie verletzt haben. Anschließend sei der mutmaßliche Angreifer geflüchtet und dabei von alleine gestürzt, wobei er sich verletzt haben soll. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte trafen kurz darauf auf dem Parkplatz ein und nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Kräfte Schraubendreher, Messer, einen Seitenschneider, einen Schlagring, eine Schere sowie ein Pfefferspray und beschlagnahmten die gefundenen Gegenstände. Nachdem der Festgenommene in einem Krankenhaus behandelt und ihm dort auch Blut abgenommen worden war, wurde er in ein Polizeigewahrsam gebracht. Der 47-Jährige soll heute zum Erlass eines Haftbefehls vor einem Ermittlungsgericht vorgeführt werden. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).