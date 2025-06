Autofahrer fährt Kind an

Nr. 1620

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln wurde ein Kind gestern Nachmittag verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 27-Jähriger gegen 16 Uhr mit einem Audi die Wildenbruchstraße aus Richtung Harzer Straße kommend in Richtung Kiehlufer, als ein Dreijähriger in Höhe Hüttenroder Weg plötzlich hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter auf die Straße gelaufen sein soll. Der Autofahrer fuhr mit dem Wagen gegen das Kind, das unter einen ebenfalls am Straßenrand geparkten Renault geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten den Dreijährigen mit Verletzungen am Kopf und dem Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und den ersten Ermittlungen am Ort kamen Angehörige und Bekannte der beiden Unfallbeteiligten zum Ort. Zu einer Störung der polizeilichen Maßnahmen kam es hierbei nicht. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizeidirektion 5 (City).