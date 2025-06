Nr. 1619

Gestern Nachmittag wurde eine Sachbeschädigung an einem Denkmal in Spandau festgestellt. Kurz vor 15 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes den Schriftzug an dem Mahnmal für die ehemalige Spandauer Synagoge und die Opfer der Shoah im Lindenufer. Die Ermittlungen hierzu hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.