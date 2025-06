Frau fährt gegen Kind

Nr. 1618

Eine Frau fuhr gestern Abend in Lichtenrade ein Kind an. Die 69-Jährige fuhr auf der Wünsdorfer Straße in Richtung Prinzessinnenstraße, als den übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge der Siebenjährige von links kommend auf die Straße lief. Die Seniorin fuhr mit ihrem Auto gegen das Kind, welches zu Boden geschleudert wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) ermittelt.