Versuchter räuberischer Angriff auf Kraftfahrer

Nr. 1617

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 wegen eines räuberischen Angriffs auf einen Fahrer eines Fahrdienstleisters nach Friedrichshain alarmiert. Dem bisherigen Erkenntnisstand folgend, soll der 33-jährige Fahrer gegen 22:50 Uhr einen Fahrgast auf der Friedrichstraße abgeholt haben. Während der Fahrt soll der Fahrgast gefragt haben, ob der Innenraum des Wagens mit einer Kamera überwacht werde, welches der 33-Jährige verneinte. Kurz darauf wollte der Fahrer das Geräusch eines aufklappbaren Messers gehört haben, stoppte daraufhin das Fahrzeug und flüchtete. Der Fahrgast rannte dem 33-Jährigen hinterher und soll die Herausgabe von Bargeld und dessen Bauchtasche gefordert haben, wobei er ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Zeugen alarmierten die Polizei, woraufhin der Angreifer die Verfolgung abbrach und in Richtung Straßenbahnhaltestelle Büschingstraße flüchtete. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.