Tankstelle überfallen - Festnahme

Nr. 1616

Ein Jugendlicher raubte gestern Mittag in Wedding Geld in einer Tankstelle. Der 15-Jährige betrat nach Zeugenaussagen gegen 13 Uhr maskiert die Tankstelle an der Seestraße. Dort soll er lautstark die 19-jährige Angestellte auf sich aufmerksam gemacht, mit einer Schusswaffe gedroht und Geld gefordert haben. Sie gab Einnahmen aus der Kasse heraus und der Jugendliche flüchtete mit der Beute. Ein 37-jähriger Zeuge beobachtete dessen Fluchtrichtung. Auf der Brüsseler Straße nahmen alarmierte Einsatzkräfte den 15-Jährigen schließlich fest. Er führte Wechselkleidung, Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich in einer Plastiktüte sowie eine PTB-Waffe mit sich. Zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte den Jugendlichen in einen Polizeigewahrsam, aus dem er später wieder entlassen wurde. Ein Fachkommissariat für Jugenddelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.