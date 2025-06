Durch Messerangriff lebensbedrohlich verletzt

Nr. 1615

Durch einen Messerangriff erlitt ein Mann gestern Abend in Lichtenberg eine lebensbedrohliche Verletzung. Nach bisherigen Ermittlungen betrat ein später ermittelter 40-Jähriger gegen 19:30 Uhr einen Supermarkt an der Frankfurter Allee, kaufte dort ein Küchenmesser und verließ das Geschäft. Unmittelbar vor dem Markt soll er mit diesem Messer einen 22-Jährigen angegriffen haben, der dem Angriff jedoch ausgewichen sein soll und unverletzt blieb. Gleich darauf soll der Tatverdächtige einige Meter weiter gerannt sein, einen 66-Jährigen angegriffen und mit dem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Schulze-Boysen-Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 66-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dem bisherigen Erkenntnisstand folgend, soll der Zustand des Verletzten stabil sein. Gegen 20:20 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einer verhaltensauffälligen Person auf der Frankfurter Allee in Höhe Buchberger Straße alarmiert. Am Ort eingetroffen, nahmen sie den Mann fest, den sie in Folge der Ermittlungen zweifelsfrei als Tatverdächtigen zum vorhergegangenen Messerangriff identifizieren konnten. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt wurde. Der 40-Jährige soll noch heute einem Ermittlungsgericht zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.