Fünf verletzte Fahrgäste nach Verkehrsunfall

Nr. 1613

Gestern Nachmittag kam es in Tiergarten zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:10 Uhr befuhr ein Busfahrer die Hofjägerallee in Richtung Großer Stern. Nach bisherigen Erkenntnissen befand er sich als Fahrer der BVG-Linie 187 auf der Busspur und wechselte aufgrund eines vor ihm liegengebliebenen Autos den Fahrstreifen nach links auf die mittlere Fahrspur. Dabei soll der 56-Jährige trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einem Auto von hinten aufgefahren sein. Der 37-jährige Fahrer des Autos habe zuvor verkehrsbedingt anhalten müssen. Durch die Gefahrenbremsung wurden fünf Fahrgäste verletzt. Eine 51-Jährige soll dabei nach vorne katapultiert worden sein und sich den Kopf gestoßen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit einem Schädelhirntrauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine 54-Jährige sei aus ihrem Sitz in den Gang gestürzt. Sie erlitt Schulter- und Armschmerzen und kam zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Ein 64-Jähriger klagte über Schmerzen in der Hüfte und ein 63-Jähriger über Schmerzen am Arm. Beide wurden ambulant am Unfallort behandelt, wohingegen eine 31-Jährige eine ärztliche Behandlung ablehnte, nachdem sie mit ihrem Kopf gegen eine Stange gestoßen sei. Die östliche Fahrbahn der Hofjägerallee zwischen Tiergartenstraße und Großer Stern blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen gesperrt. Der Buslinienverkehr der BVG war davon nicht betroffen. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).