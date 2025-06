Verkehrsunfall nach Flucht vor der Polizei

Nr. 1612

In der vergangenen Nacht versuchte ein Fahrzeugführer in Tiergarten, sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 2:45 Uhr wollte eine Funkwagenbesatzung den Fahrer eines Audis in der Kurfürstenstraße Ecke Genthiner Straße kontrollieren. Nachdem der sehr jung aussehende Fahrer trotz Aufforderung nicht angehalten hatte, beschleunigte er den Audi stark und missachtete mehrere rote Ampeln. Die Funkwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Als ihm in der Potsdamer Straße zwischen Schöneberger Ufer und Lützowstraße ein weiterer Funkwagen den Weg versperrte, fuhr er ungebremst in den stehenden Funkwagen. Der Funkwagen ist nicht mehr fahrbereit. Nach dem Unfall flüchteten der Fahrer und drei weitere Insassen zu Fuß vom Unfallort Richtung Lützowstraße. Der 17-jährige Fahrer konnte in der Nähe festgenommen werden. Bei dem Unfall wurden beide Polizisten, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Funkwagen befanden, verletzt. Einer wurde am Rücken verletzt, der andere zog sich Verletzungen am Kopf, an der Hand sowie am Oberschenkel zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sie traten anschließen vom Dienst ab. Der Fahrer des Audis gab an, nicht verletzt zu sein. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Audi einer Autovermietung und ein Mobiltelefon, welches vermutlich zur Anmietung des Wagens verwendet wurde, wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung dauern an.