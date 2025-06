Streit eskaliert – Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus

Nr. 1611

In der vergangenen Nacht eskalierte ein Streit in Wedding. Gegen 2:45 Uhr soll in einer Bar in der Triftstraße ein Streitgespräch zwischen zwei Männern entfacht sein. Dieses habe sich anschließend auf den Gehweg verlagert. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort der 38-Jährige und sein unbekannter Kontrahent schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Unbekannte dem 38-Jährigen mit einem Messer in den Bauchbereich stach. Der Angreifer sei daraufhin in Richtung Wildenowstraße geflüchtet. Nachdem alarmierte Einsatzkräfte den Verletzten medizinisch erstversorgten, brachten ihn Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand bestehe keine Lebensgefahr. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.