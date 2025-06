Versuchter schwerer Raub – Mann erlitt Stichverletzung

Nr. 1608

In der vergangenen Nacht wurde in Hellersdorf ein Mann nach einem versuchten schweren Raub verletzt. Den ersten Informationen zufolge war der 35-Jährige gegen 0:50 Uhr in der Quedlinburger Straße unterwegs. Zwei Unbekannte seien dann an ihn herangetreten und sollen ihn aufgefordert haben, Geld herauszugeben. Als der 35-Jährige der Aufforderung nicht nachgekommen sei, sollen die Räuber auf ihn eingeschlagen und ihn mit einem Messer an der Hand und am Bein verletzt haben. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum versuchten schweren Raub und zur gefährlichen Körperverletzung werden vom Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.