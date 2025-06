Kiloweise Betäubungsmittel beschlagnahmt – Haftbefehl erlassen

Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Treptow-Köpenick

Nr. 1606

Gestern früh vollstreckten mehr als 30 Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion 5 (City), Kräfte einer Einsatzhundertschaft, der Kriminaltechnik des Landeskriminalamts und der Technischen Einsatzeinheit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Maßnahmen basierten auf der kriminalistischen Auswertung der Daten des Kryptotelefonanbieters „EncroChat“.

Durchsucht wurden drei Wohnanschriften eines 27-jährigen Tatverdächtigen in der Torstraße in Prenzlauer Berg, der Mörchinger Straße in Lichterfelde und der Edisonstraße in Oberschöneweide. Die Maßnahmen führten unter anderem zum Auffinden von rund einem Kilogramm mutmaßlichem Kokain, rund drei Kilogramm festem sowie etwa vier Liter flüssigem Amphetamin, knapp 10 Kilogramm Haschisch und etwa 5,5 Kilogramm Marihuana. Ferner wurden über 40.000 Euro in bar, ein Pkw, ein Pfefferspray-Abschussgerät sowie drei Messer sichergestellt. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Durchsuchungen festgenommen werden. Er wurde heute durch die Staatsanwaltschaft Berlin einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. Die Ermittlungen dauern an.