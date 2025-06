Ermittlungserfolg gegen falsche Polizisten

Nr. 1605

Polizeikräfte des Landeskriminalamts Berlin nahmen gestern Nachmittag zwei Männer in Friedrichshain fest. Nach vorangegangenen Ermittlungen ertappten die Zivilkräfte die beiden 22- und 25-Jährigen um 15 Uhr auf frischer Tat in der Karl-Marx-Allee. Zuvor hatte ein bislang unbekannter Mann bei einem 86-Jährigen angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Unter einem Vorwand erfuhr der Unbekannte über das Telefonat von Wertgegenständen in der Wohnung des Seniors und kündigte einen „Kollegen“ an, der die Kostbarkeiten sichern solle. Kurz darauf klingelte der 25-Jährige an der Wohnungstür, soll Polizeiarbeit vorgetäuscht haben und verließ anschließend mit Gegenständen des 86-Jährigen mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich die Wohnung. Kurz danach nahmen die Einsatzkräfte den jungen Mann fest. Auch seinen jüngeren Komplizen konnten die Kräfte in einem Auto sitzend festnehmen. Bei ihm fanden die Beamtinnen und Beamten auch einen Teleskopschlagstock. Der 22-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt, beide werden einem Ermittlungsrichter zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.

Auch in Berlin kommt es immer wieder zu Anrufen, bei denen sich Betrüger als Polizeibeamte ausgeben oder unter anderem Vorwand Personen dazu bringen, ihr zumeist jahrelang Erspartes und Schmuck herauszugeben.

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

Übergeben Sie keine Wertgegenstände und Bargeld an fremde Personen!

Ziehen Sie eventuell bei Bedarf Personen Ihres Vertrauens hinzu – auch wenn die anrufende Person Sie zur “Geheimhaltung” verpflichten will!

Bewahren Sie keine Wertgegenstände oder größeren Geldbeträge zu Hause auf!

Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Im Notfall 110!

Hinweise der Polizei Berlin:

Weitere Hinweise finden Sie hier:

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/senioren/

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/betrug/artikel.788685.php