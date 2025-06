Trio beraubt Jugendliche – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1604

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Berlin nach drei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht, am Donnerstag, den 26. Dezember 2024, gegen 00:45 Uhr im Berliner Hauptbahnhof am Europaplatz in Moabit zwei Jugendlichen zwei Jacken und ein Basecap entwendet zu haben. Dabei soll das Trio den beiden Jugendlichen Gewalt angedroht haben.

Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen?

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Unbekannten machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 unter den Telefonnummern (030) 4664–273319 und (030) 4664–271100 entgegen. Auch per E-Mail an Dir2K33@polizei.berlin.de können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.